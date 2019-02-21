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Песков рассказал, чем недоволен Путин

21 Февраля 2019 в 13:35
Песков рассказал, чем недоволен Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин недоволен тем, как выполняются его поручений по защите бизнеса.

«Президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз», — цитирует RT Пескова.

По словам представителя Кремля, во время послания Федеральному собранию президент однозначно дал понять, что необходимо искоренить практику необоснованного преследования бизнеса.

«И как раз здесь уже будет формироваться перечень поручений», — добавил он.

Ранее Путин призвал органы власти пересмотреть все нормативные правовые акты, сдерживающие развитие российского бизнеса. 

Ранее в эфире НСН бывший генеральный прокурор РФ Валентин Степанков рассказал, как спасти бизнесменов от «хождений под статьей».


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