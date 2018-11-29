Песков раскрыл темы разговора Путина и Трампа на G20

Вопросы двусторонних отношений обсудят президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во время встречи в Аргентине на саммите G20. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по стратегической безопасности, по разоружению, по региональным конфликтам», — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, в таком диалоге заинтересован весь мир, передает RT.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал в эфире НСН, что целью инцидента в Керченском проливе был саботаж встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.

