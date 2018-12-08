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Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию

8 Декабря 2018 в 15:05
Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о предстоящем визите северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он отметил, что дата визита пока официально не согласована.

«Нет, нету», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента РФ Владимира Путина. По ее словам, в ответ лидер КНДР сказал, что подтверждает готовность приехать с официальным визитом в РФ.

Путин заявлял, что Ким Чен Ын может посетить в Россию в любое удобное время.

На первом в истории саммите США-КНДР, который прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года, Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате и пописали итоговое коммюнике, в котором Пхеньян подтвердил готовность провести денуклеаризацию страны. США в ответ пообещали снять с Пхеньяна санкции. Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН заявил, что со стороны КНДР за прошедшие полгода было сделано достаточно для того, чтобы американцы выполнили свою часть договора.

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