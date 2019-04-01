Песков прокомментировал слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление кандидата в президенты Украины Владимир Зеленского, сообщает Ura.ru.

Песков сообщил, что ни о какой оккупации территории не может идти разговора и добавил, что российские власти готовы объяснить это любому украинцу.

«В данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной», — добавил Песков.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что вопрос Крыма и вовсе не может обсуждаться. Поскольку присоединение республики к России происходило в соответствии с законами Украины и международным правом.

Сегодня днем Владимир Зеленский сообщил, что в случае победы на выборах президента Украины, он планирует потребовать со стороны России освобождения территорий Крыма и Донбасса, а также компенсировать убытки, пишет RT.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что в случае победы Зеленского во второму туре возникнет необходимость изменения конституции Украины.

