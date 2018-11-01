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Песков отреагировал на идею Лукашенко взять под контроль границу Донбасса и РФ

1 Ноября 2018 в 15:04
Песков отреагировал на идею Лукашенко взять под контроль границу Донбасса и РФ

Руководство ДНР и ЛНР должно самостоятельно решить вопрос необходимости обеспечения дополнительного контроля на пограничных территориях в процессе выборов. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска взять под контроль границу между Донбассом и РФ, пишет RT.

Песков добавил, что у двух республик есть собственное руководство, которое должно определить необходимый уровень контроля и готовность к реализации подобной инициативы.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением о введении совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбасс. Белорусский политолог Юрий Шевцов в эфире НСН объяснил, что помешает исполниться планам Лукашенко по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
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