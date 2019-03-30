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Песков опроверг желание США обсудить ситуацию в Венесуэле

30 Марта 2019 в 14:17
Песков опроверг желание США обсудить ситуацию в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг запрос американского лидера Дональда Трампа обсудить с Владимиром Путиным ситуацию, которая сложилась в Венесуэле, сообщает ТАСС.

Песков сообщил, что на данный момент Соединенные Штаты Америки еще не обращались с запросом по поводу телефонного разговора глав государств.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин рассказал в эфире НСН, почему Бразилия просит Россию перестать поддерживать Мадуро.

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