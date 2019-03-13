Песков назвал закон о фейковых новостях продуманным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о фейковых новостях можно считать достаточно продуманным. Он сообщил, что работа над алгоритмом блокировки недостоверной информации ведется уже давно, сообщает RT.

По заявлению Пескова, аналогичные законы регулируются достаточно жестко. Поэтому логично, что могут существовать опасения на счет правоприменения этого закона. Однако, он уточнил, что зачастую они бывают беспочвенными.

Оглашая позицию по закону о фейковых новостях, Песков предложил дождаться момента, когда свое мнение по проекту выскажет лично президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал закон о борьбе с фейковыми новостями. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев рассказал НСН, что видит подвох в законе о фейковых новостях.