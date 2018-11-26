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Песков назвал инцидент в Керченском проливе «очень опасной провокацией»

26 Ноября 2018 в 13:02
Песков назвал инцидент в Керченском проливе «очень опасной провокацией»
Кремль считает события в Керченском проливе, произошедшие 25 ноября, «очень опасной провокацией». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, проход украинских военных кораблей по Керченскому проливу требует серьезного разбирательства, передает RT. Песков добавил, что ситуация будет по инициативе России рассмотрена на сегодняшнем заседании Совбеза ООН.
Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН высказал мнение,что война с Россией является последним шансом для президента Украины Петра Порошенко остаться на посту главы государства. 


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