Песков назвал инцидент в Керченском проливе «очень опасной провокацией»

Кремль считает события в Керченском проливе, произошедшие 25 ноября, «очень опасной провокацией». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, проход украинских военных кораблей по Керченскому проливу требует серьезного разбирательства, передает RT
. Песков добавил, что ситуация будет по инициативе России рассмотрена на сегодняшнем заседании Совбеза ООН.
Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН высказал
мнение,что война с Россией является последним шансом для президента Украины Петра Порошенко остаться на посту главы государства.
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