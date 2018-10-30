Песков: Кремль тщательно отслеживает ситуацию с ценами на бензин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с ценами на бензин в Кремле «тщательно отслеживается». При этом он отметил, что этим сейчас занимается правительство.

«В данном случае именно кабинет министров сейчас этим занимается», — цитирует RT Пескова.

Ранее РБК сообщало, что представители нефтяных компаний предложили поднять цены на топливо на 4—5 рублей за литр.

В эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, с чем связана просьба нефтяных компаний. По его словам, дело не в дополнительной прибыли, которую хотят получить нефтяники, а в возрастающих налогах и сборах, которые вводятся российским правительством.