Вторник
30 октября
USD 65.81
EUR 75.04
Горячие новости

Песков: Кремль тщательно отслеживает ситуацию с ценами на бензин

30 Октября 2018 в 13:23
Песков: Кремль тщательно отслеживает ситуацию с ценами на бензин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с ценами на бензин в Кремле «тщательно отслеживается». При этом он отметил, что этим сейчас занимается правительство.

«В данном случае именно кабинет министров сейчас этим занимается», — цитирует RT Пескова.

Ранее РБК сообщало, что представители нефтяных компаний предложили поднять цены на топливо на 4—5 рублей за литр.

В эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, с чем связана просьба нефтяных компаний. По его словам, дело не в дополнительной прибыли, которую хотят получить нефтяники, а в возрастающих налогах и сборах, которые вводятся российским правительством.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.