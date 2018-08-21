Песков: Кремль требует от Microsoft доказательств вмешательства хакеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления компании Microsoft о новых попытках российских хакеров повлиять на выборы в США слишком серьезны, чтобы говорить об этом голословно.

По словам Пескова, в Кремле хотели бы знать, какие хакеры имеются в виду и в чем заключается их влияние на выборы.

«О ком именно идет речь? Что является доказательствами? На основании чего делаются выводы — мы не понимаем», - цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

Ранее Microsoft выступила с заявлением, что якобы русские хакеры осуществили попытку повлиять на предстоящие выборы в конгресс США, пишет «Газета.ру». В корпорации сообщили, что хакеры создавали сайты и URL-адреса, похожие на веб-страницы сайта сената и Международного республиканского института.

Выборы пройдут в США 6 ноября, пишут «Известия». Будет избрана новая палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Состоятся и выборы 39 губернаторов штатов и территорий.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал НСН, что бездоказательные обвинения продолжают сыпаться в адрес России, потому что это выгодно обеим основным партиям США. Одну из них активно поддерживает компания Microsoft.

