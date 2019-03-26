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Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра

26 Марта 2019 в 10:09
Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра

Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос. Причиной отмены выхода двух женщин-астронавтов стало то, что к назначенному сроку в NASA не смогут подготовить два скафандра подходящего размера, пишут argumenti.ru.

Ранее представители NASA заявили, что в пятницу, 29 марта в космос выйдут астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох, чтобы установить секцию новых аккумуляторов на орбитальном комплексе, напоминает РИА ФАН. На брифинге космического ведомства тогда подчеркнули, что это будет первым выходом в космос двух женщин-астронавтов, а руководить им с Земли планировали доверить тоже только женщинам. 

Однако эти планы пришлось скорректировать. Теперь в операции вместо Энн Макклейн будет участвовать астронавт Ник Хейг, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, в середине марта специалисты NASA зафиксировали над Беринговым морем, недалеко от берегов Камчатки, мощный взрыв метеорита. Он произошел в декабре 2018 года на высоте всего 25,6 км над поверхностью Земли. Отмечается, что мощность взрыва была в 10 раз сильнее, чем у атомной бомбы, брошенной на Хиросиму в 1945 году. Между тем, заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил НСН, что астероид EA2, который максимально приблизился к Земле 22 марта, совершенно не опасен для землян.

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