Первый секс у россиян бывает в 16 лет

Большое число россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на деторождении, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Олег Аполихин.

По его словам, в настоящее время 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии, сообщает РИА «Новости»

Это связано, в частности, с тем, что некоторые молодые люди успевают «накопить» множество заболеваний, передающихся половым путем, передает RT.

Ранее большая часть россиян поддержала введение нового школьного предмета – уроков полового воспитания. Такую позицию поддержали 60% респондентов. Причём только 12% участников опроса высказались резко против. Ещё 15% отметили, что они «скорее, не поддерживают». Стоит отметить, что 63% респондентов посчитали, что такой урок должен идти в средних классах, а 24% убеждены, что это тема для старших классов, сообщает ВЦИОМ.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН удивился результатам опроса. По его словам, половое воспитание нужно начинать с 5-6 лет.