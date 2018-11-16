Персональные данные клиентов МФЦ в Москве попали в открытый доступ

Персональные данные, копии паспортов и банковских реквизитов тысяч россиян оказались в открытом доступе в московских МФЦ. Утечку конфиденциальной информации нашли в компьютерах общего пользования журналисты издания «Коммерсант».

Незаконно раскрытыми персональными данными могут воспользоваться мошенники, сообщает РЕН ТВ. Они могут оформить микрозайм на любого гражданина, а также воспользоваться средствами на его счету.

Во многих случаях клиенты, а также сотрудники МФЦ не удаляют отсканированные документы, которые сохраняются в памяти устройства, отмечает Ura.ru.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН обвинилоснователя Facebook Марка Цукерберга во вмешательстве в личную жизнь сотрудников.