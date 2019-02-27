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Перевозчица собак: «Аэрофлот» не имел права выдавать живой багаж никому другому

27 Февраля 2019 в 16:42
Перевозчица собак: «Аэрофлот» не имел права выдавать живой багаж никому другому

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Аэрофлот спустил всех собак на Нью-Йорк».

27 февраля против ПАО «Аэрофлот» подана жалоба с требованием вернуть двух собак, сданных в багаж рейса Москва – Нью-Йорк, которые были утеряны. Юрист, правозащитница Екатерина Гордон требует возвращения собак. В ходе пресс-конференции НСН появилась информация, что потерянных собак, возможно, уже забрали в США их владельцы. Перевозчица животных Тали Ларси заявила, что это незаконно, так как она никому не отдавала свою доверенность.

«Свою доверенность на выдачу собак я никому не передавала, поэтому считаю, что «Аэрофлот» должен выдать их только мне, так как я их сдавала в багаж», - утверждает она.

Ранее Екатерина Гордон назвала стоимость пропавших собак. ПО ее словам, стоимость животных равна 7 тысячам евро. К судебному иску будут приложены судебные расходы и миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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