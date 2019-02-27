Екатерина Гордон назвала стоимость пропавших собак

Во время пресс-конференции НСН правозащитница рассказала о своих последующих судебных действиях по возвращению собак, улетевших в Нью-Йорк без своей владелицы.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Аэрофлот спустил всех собак на Нью-Йорк».

27 февраля против ПАО «Аэрофлот» подан иск с требованием вернуть двух собак, сданных в багаж рейса Москва – Нью-Йорк, которые были утеряны. Юрист, правозащитница Екатерина Гордон назвала главное требование своей подзащитной - вернуть собак. В противном случае юрист будет настаивать на серьезной компенсации.

«Мы сегодня отправили претензию с требованием вернуть собак. Наши переговоры не увенчались успехом, потому что эта торговля за стоимость собак кажется нам неуместной. Мы не говорим про моральный ущерб, про компенсацию билетов. Мы хотим для начала получить собак. Вот если собак мы не получим, то будем уже высчитывать стоимость. Пусть «Аэрофлот» разыщет и доставит собак обратно. Если он признает свою несостоятельность здесь, то в судебном порядке будем обосновывать сумму. Стоимость животных равна 7 тысячам евро. К иску однозначно будет приложены судебные расходы и миллион рублей в качестве компенсации морального вреда», - добавила она.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН правозащитница заявила, что не нужно бояться судиться с крупными компаниями.