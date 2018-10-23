Переназначен главный архитектор Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Сергея Кузнецова на должность главного архитектора столицы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству, передает Агентство «Москва».

Служебный контракт с ним заключен сроком на 5 лет.

Как ранее сообщала НСН, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов предложил вернуть транспорт на улицу Старый Арбат. По его мнению, она слишком длинная, чтобы быть пешеходной. Кроме того, по мнению Кузнецова, машины смогут оживить эту улицу. Протяженность Старого Арбата составляет 1,2 километра. Пешеходной улица стала в 1986 году.