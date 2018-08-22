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Главный архитектор Москвы: Старый Арбат слишком длинный для пешеходной улицы

22 Августа 2018 в 17:22
Главный архитектор Москвы: Старый Арбат слишком длинный для пешеходной улицы

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов предложил вернуть транспорт на улицу Старый Арбат. По его мнению, она слишком длинная, чтобы быть пешеходной. Кроме того, по мнению Кузнецова, машины смогут оживить эту улицу.

«Люди любят машины, движение на невысокой скорости со светофорами улицу скорее оживляет, чем отнимает у нее что-то», - заявил главный архитектор столицы в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кузнецов отметил, что это всего лишь его личная точка зрения, пишет «Газета.ру».

Протяженность Старого Арбата составляет 1,2 километра. Пешеходной улица стала в 1986 году, пишет «Русская планета».

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