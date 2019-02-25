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Перед саммитом США - КНДР во вьетнамском кафе подадут бургеры Durty Donald и «Ким Чен Ням»

25 Февраля 2019 в 08:53
Перед саммитом США - КНДР во вьетнамском кафе подадут бургеры Durty Donald и «Ким Чен Ням»
В кафе во Вьетнаме в меню появятся бургеры, посвященные Дональду Трампу и Ким Чен Ыну. Новинки придумали по случаю саммита США – КНДР, который пройдёт в Ханое в середине недели. В бургере, посвящённом президенту США, будет двойная порция говядины, сыра и бекона. Учитывая противоречия, которые есть у Трампа с Россией, в блюдо добавят русский соус, сказал шеф-повар.

Как пишут «Известия», сверху положат тонкие куриные нити, чтобы это выглядело, как его причёска. В бургере Ким Чен Ням повара соединят несколько корейских добавок, в том числе кимчхи, пасту кочхуджан, копченую свиную грудинку.

Бургер имени Трампа дороже новинки в честь лидера КНДР. Durty Donald будет стоить $8,62, Kim Jong Yum — $6,47.

Ранее пресс-служба Белого дома заявила, что Дональд Трамп планирует пообщаться «с глазу на глаз» с северокорейским лидером во время саммита. Президент США заявил, что у него сложились «очень, очень хорошие отношения» с Ким Чен Ыном.

Напомним, Дональд Трамп усомнился в достоверности доклада американской разведки о способности баллистических ракет КНДР достичь Соединенных Штатов, отдав предпочтения сведениям, полученным от российского президента Владимира Путина.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН рассказал НСН, почему Трамп мог поверить Путину, а не разведке США, по вопросу ракет КНДР.

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