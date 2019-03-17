Пентагон закупит 10 тысяч ракет против России

Министерство обороны Соединенных штатов Америки планирует закупить более десяти тысяч управляемых ракет. Боеприпасы могут быть направлены в будущем против России и Китая, пишет Газета.ру.

Сообщается, что Пентагон выдвинул предложение включить в проект бюджета на следующий год, в том числе, расходы на приобретение более 10 тысяч управляемых ракет класса «земля — земля» реактивной системы залпового огня. Стоимость закупки составит около 1,4 млрд. долларов. Уточняется, что смета на 26% превысила показатель этого года.

Такой заметный рост расходов на пополнение ракетного арсенала связан со сменой ориентиров Пентагона на наземные системы залпового огня. Предполагается, что они будут использоваться для противостояния России и Китаю.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет увеличить военные затраты до $750 млрд.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал об использовании Штатами политических рычагов давления для навязывания собственного оружия.

