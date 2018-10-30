Павлу Мамаеву сменили сокамерника в «Лефортово»

Администрация следственного изолятора «Лефортово» заменила обвиняемому в хулиганстве футболисту Павлу Мамаеву соседа по камере, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова.

«Ранее сокамерником Мамаева был обвиняемый в краже, теперь с ним соседствует предприниматель Константин Дыдыгин, они вместе ходят в спортзал», - сообщил собеседник агенства.

По его данным сокамерник Мамаева — интеллигентный предприниматель, отец четверых детей, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее НСН попросила психолога дать оценку поведению Кокорина и Мамаева. Ведущий научный сотрудник отдела Института медико-биологических проблем Академии наук, спортивный психолог Вадим Гущин часть вины за произошедшее с футболистами возложил на семьи Кокорина и Мамаева.

«Я согласен с главной мыслью: наши спортсмены не успевают взрослеть. Спорт позволяет консервировать это состояние, сохранять детскость, инфантильность. Жизнь спортсмена подчинена четкому плану, он знает, когда у него игра и тренировка, его кормят, поят, одевают. Ответственности в принятии решений у спортсменов почти нет. А это очень важно. Все делается по указке тренера, но именно так построен весь спорт, особенно детский», - пояснил специалист.