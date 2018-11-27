Патрушев назвал моряков разменной монетой в игре Порошенко

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что моряки с задержанных кораблей стали разменной монетой в руках президента Украины Петра Порошенко.

«Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, готовых идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти», - цитирует Патрушева издание «Аргументы и факты».

Секретарь Совбеза также отметил, что в нынешних условиях шансы остаться у власти у Порошенко невелики. Патрушев связал инцидент в Керченском проливе с предстоящими на Украине выборами. По его мнению, украинский лидер «в отсутствие внятной предвыборной программы намерен строить свою избирательную кампанию исключительно на раздувании мнимых угроз», передает RT.