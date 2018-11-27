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Патрушев назвал моряков разменной монетой в игре Порошенко

27 Ноября 2018 в 12:10
Патрушев назвал моряков разменной монетой в игре Порошенко

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что моряки с задержанных кораблей стали разменной монетой в руках президента Украины Петра Порошенко.

«Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, готовых идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти», - цитирует Патрушева издание «Аргументы и факты».

Секретарь Совбеза также отметил, что в нынешних условиях шансы остаться у власти у Порошенко невелики. Патрушев связал инцидент в Керченском проливе с предстоящими на Украине выборами. По его мнению, украинский лидер «в отсутствие внятной предвыборной программы намерен строить свою избирательную кампанию исключительно на раздувании мнимых угроз», передает RT.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал в эфире НСН, что единственным «выгодоприобретателем» от провокации в Керченском проливе являеттся президент Порошенко.

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