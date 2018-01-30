Пассажирский автобус протаранил ограждение у метро «Сходненская»

Фото: РЕН ТВ

У станции метро «Сходненская» в Москве пассажирский автобус врезался в ограждение. Сведений о пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ. Авария произошла во вторник, 30 января, на улице Героев Памфиловцев.

Напомним, в конце прошлого года в столице произошло несколько аварий с участием рейсовых автобусов. Одна из них – так же у метро «Сходненская».Три человека были госпитализированы с травмами. 25 декабря рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», четыре человека погибли.