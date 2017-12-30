Опубликованы кадры наезда автобуса на остановку в Москве

В Сети появилась запись с видеорегистратора, установленного в автобусе, который накануне сбил людей возле станции метро «Сходненская» в Москве.

На опубликованных кадрах видно, что водитель пытался повернуть, но автобус не поддался на его действия и врезался в группу стоявших на остановке пешеходов, сообщает телеканал РЕН-ТВ.





Напомним, ДТП произошло накануне утром. Водитель автобуса, уклонившись от столкновения с подрезавшей его легковушкой, наехал на стоящих на остановке людей. Три человека были госпитализированы с травмами. Заведено уголовное дело.