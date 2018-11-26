Парламент Великобритании проголосует по Brexit 11 декабря

Голосование по соглашению Великобритании и ЕС о Brexit пройдет в Палате общин 11 декабря, передает «Интерфакс».

На Даунинг-стрит подтвердили дату голосования.

Порядка 89 членов консервативной партии заявили, что они не готовы поддержать сделку по Brexit, достигнутую Мэй.

Ранее НСН сообщала, что страны-члены Евросоюза одобрили соглашение по выходу Великобритании из ЕС. Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Дональд Туск.

Он сообщил, что лидеры 27 стран ЕС одобрили отделение Великобритании, а также приняли декларацию о будущих отношениях ЕС и Британии.

Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit от сочетания слов Britain и Exit) — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. Ожидается, что государство покинет Европейский союз 29 марта 2019 года.

