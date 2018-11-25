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«Останутся друзьями». Соглашение по Brexit одобрили 27 стран ЕС

25 Ноября 2018 в 14:21
«Останутся друзьями». Соглашение по Brexit одобрили 27 стран ЕС

Страны-члены Евросоюза одобрили соглашение по выходу Великобритании из ЕС. Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Дональд Туск.

Он сообщил, что лидеры 27 стран ЕС одобрили отделение Великобритании, а также приняли декларацию о будущих отношениях ЕС и Британии.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал это соглашение "лучшей сделкой для Лондона".

Ранее главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявлял, что ЕС и Лондон останутся друзьями.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что Британия продолжит играть огромную роль в организации.

Напомним, Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода страны из союза длятся больше года.

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