Парковаться бесплатно в Москве можно сегодня и завтра

Парковка в столице станет бесплатной 8 и 9 марта, сообщили «Интерфаксу» в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
Автомобилисты смогут оставить автомобиль рядом с праздничными площадками.
10 марта парковки на улицах будут работать в режиме обычного воскресного дня.
Плоскостные парковки со шлагбаумами 8-10 марта работают в прежнем режиме по действующим тарифам.
Ранее в эфире НСН координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов предположил, что повышение стоимости парковки увеличит число пробок в Москве.