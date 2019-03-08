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Парковаться бесплатно в Москве можно сегодня и завтра

8 Марта 2019 в 00:39
Парковаться бесплатно в Москве можно сегодня и завтра

Парковка в столице станет бесплатной 8 и 9 марта, сообщили «Интерфаксу» в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Автомобилисты смогут оставить автомобиль рядом с праздничными площадками.

10 марта парковки на улицах будут работать в режиме обычного воскресного дня.

Плоскостные парковки со шлагбаумами 8-10 марта работают в прежнем режиме по действующим тарифам.

Ранее в эфире НСН координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов предположил, что повышение стоимости парковки увеличит число пробок в Москве.

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