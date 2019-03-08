Парковаться бесплатно в Москве можно сегодня и завтра

Парковка в столице станет бесплатной 8 и 9 марта, сообщили «Интерфаксу» в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Автомобилисты смогут оставить автомобиль рядом с праздничными площадками.

10 марта парковки на улицах будут работать в режиме обычного воскресного дня.

Плоскостные парковки со шлагбаумами 8-10 марта работают в прежнем режиме по действующим тарифам.

Ранее в эфире НСН координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов предположил, что повышение стоимости парковки увеличит число пробок в Москве.