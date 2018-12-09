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Париж просит Трампа не вмешиваться

9 Декабря 2018 в 17:05
Париж просит Трампа не вмешиваться

Президента США Дональда Трампа попросили не вмешиваться во внутренние дела Франции. Просьбу озвучил глава французского МИД  Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала LCI.

«Я говорю Дональду Трампу, и президент Франции ему тоже говорит: мы не участвуем в американских дебатах, позвольте нам самим заниматься жизнью своей нации», — сказал Ле Дриан.

Ранее Трамп посоветовал властям Франции на фоне протестов «покончить» с Парижским соглашением по климату.

Протесты во Франции начались из-за повышения цен на топливо. Однако сенатор Игорь Морозов ранее в эфире НСН высказал другую версию. Он заявил, что в уличных демонстрациях в Париже видны элементы цветных революций. Сенатор не исключил, что за бунтами стоит Вашингтон, которого насторожили слова Макрона о необходимости создания единой европейской армии.

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