Париж просит Трампа не вмешиваться

Президента США Дональда Трампа попросили не вмешиваться во внутренние дела Франции. Просьбу озвучил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала LCI.

«Я говорю Дональду Трампу, и президент Франции ему тоже говорит: мы не участвуем в американских дебатах, позвольте нам самим заниматься жизнью своей нации», — сказал Ле Дриан.

Ранее Трамп посоветовал властям Франции на фоне протестов «покончить» с Парижским соглашением по климату.

Протесты во Франции начались из-за повышения цен на топливо. Однако сенатор Игорь Морозов ранее в эфире НСН высказал другую версию. Он заявил, что в уличных демонстрациях в Париже видны элементы цветных революций. Сенатор не исключил, что за бунтами стоит Вашингтон, которого насторожили слова Макрона о необходимости создания единой европейской армии.