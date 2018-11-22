Панин поблагодарил Путина за живописную натуру на съемках

Актер и режиссер на пресс-конференции НСН рассказал о съемках своего первого фильма.

В пресс-центре «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная съемкам дебютного фильма Алексея Панина «Я вернулся». Он сыграл одну из главных ролей. Кроме него, в фильме снимались: его дочь – Анна Панина, Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, Александр Головин, Стас и Юлия Костюшкины и другие.

Актер и режиссер Алексей Панин в ходе пресс-конференции НСН обратил внимание, что в Саратове, где проходили съемки, много старых разваленных домов.

«Так получилось, что я познакомился с ребятами саратовскими, которые начали вкладывать деньги в мое кино. Саратов – очень удачная площадка для съемок, там превосходная натура, там замечательный город. Я сразу вспомнил Балабанова, "Жмурки", я вспомнил, как красиво можно снять Волгу, мост. Там красивые старенькие полуразрушенные дома. В 21 веке. Президент Путин. Всем добра. Честные выборы. Ну так вот, наша история про вора и девочку. Сначала мы хотели снять короткий метр, но потом мы поняли, что это очень круто для короткометражки – у нас звезды, сложный сюжет, и решили снимать полнометражное кино. В одной истории мы рассказываем про очень доброго человека, несмотря на то, что он вор. А во второй истории мы написали то, что ждут от нас многочисленные зрители», - заявил он.

Ранее Панин рассказал, что его дочь недоедала на съемках. По словам актера, девочка поняла, что это тяжелая работа, а не развлечение.