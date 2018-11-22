Панин: Моя дочь недоедала на съемках

Актер и режиссер Алексей Панин на пресс-конференции НСН рассказал о своем первом фильме.

В пресс-центре «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная съемкам дебютного фильма Алексея Панина «Я вернулся». Он сыграл одну из главных ролей. Кроме него, в фильме снимались: его дочь – Анна Панина, Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, Александр Головин, Стас и Юлия Костюшкины и другие.

Актер и режиссер Алексей Панин в ходе пресс-конференции НСН рассказал о дебютном опыте съемок своей дочери.

«В этом фильме впервые снялась моя дочь Нюся. Это была первая работа в кино для нее. Она поняла, что съемки это не развлечение, это работа, она даже плакала несколько раз, потому что она падала, ей приходилось недоедать, сидела ела какую-то похлебку на асфальте, не хочу перехваливать, но думаю, что получилось. Не хочу раскрывать все тайны. Мы могли ругаться, но все равно мы друг друга любим», - рассказал он.

Ранее Панин рассказал, что ради съемок он бросил пить и курить и начал заниматься спортом.