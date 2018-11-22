Панин: Ради съемок бросил пить и курить

Актер и режиссер на пресс-конференции НСН заявил, что все актеры снимались в его фильме бесплатно.

В пресс-центре «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная съемкам дебютного фильма Алексея Панина «Я вернулся». Он сыграл одну из главных ролей. Кроме него, в фильме снимались: его дочь – Анна Панина, Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, Александр Головин, Стас и Юлия Костюшкины и другие.

Актер и режиссер Алексей Панин заявил на пресс-конференции НСН, что съемка собственного фильма оказалась не простой задачей.

«Я думал, что я все знаю о кино, я почувствовал себя мэтром. Оказалось, что я не знаю ничего. Это невероятно сложно, тяжело эмоционально и физически. Приходилось контролировать практически все. Когда это проект, к которому я шел 20 лет. Я не пил, не курил, поправился, начал даже сдуру заниматься спортом. Если бы не артисты, которые меня приводили в чувство как ребенка, успокаивали, у меня бы все посыпалось, я уже ничего не понимал. Все актеры снимались в фильме абсолютно бесплатно. Никита Джигурда зарядил всех позитивом, все ждали от него чего-то странного, мне жаль людей, которые воспринимают его как скандального человека. Он замечательный актер, работать с ним одно удовольствие. Моя мама сказала, что более светлого человека она не встречала», - рассказал Панин.

В пресс-центре «НСН» режиссёр фильма впервые готов раскрыть некоторые детали сюжета, а также продемонстрировать уникальные кадры со съёмочной площадки. В ходе презентации, актёр и режиссёр Алексей Панин расскажет о съёмках своего дебютного фильма «Я вернулся», а также ответит на вопросы журналистов.