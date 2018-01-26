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Памфилова ждёт объяснений от Гордон после снятия кандидатуры с выборов

26 Января 2018 в 12:41
Памфилова ждёт объяснений от Гордон после снятия кандидатуры с выборов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не разглядела логики в поступке журналистки Екатерины Гордон, которая сняла свою кандидатуру с президентских выборов, подчеркнув, что не будет участвовать в «кукольном театре». Об этом Памфилова рассказала 26 января во время заседания ЦИК.

«Странно, а до этого участвовала [в кукольном театре], значит, никаких препятствий не было, подписи собрала. Если уж участвовать в шоу, в фарсе, то уж в наиболее интересной его части надо поучаствовать. Логики не вижу», - заявила Памфилова.

В то же время председатель ЦИК подчеркнула, что ждёт в пятницу Екатерину Гордон в Центризбиркоме, чтобы она объяснила свой поступок.

Напомним, ранее Екатерина Гордон во время пресс-конференции в НСН заявила о решении снять свою кандидатуру с выборов.

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