Пятница
26 января
USD 55.93
EUR 69.46
Политика

Гордон назвала выборы «кукольным театром»

26 Января 2018 в 11:44
Гордон назвала выборы «кукольным театром»
В эфире НСН телеведущая сообщила, что не будет принимать участие в президентской кампании и создает свою партию.

Журналистка Екатерина Гордон в ходе пресс-конференции в НСН в пятницу, 26 января, заявила, что не будет участвовать в том «маппет-шоу», которое устроили из выборов президента».

«Я не буду играть в этот кукольный театр, в котором роли распределены. Собчак, Жириновский - за выслугу лет. Никому не известный Титов, которого вам за месяц впарят и убедят в том, что вы его знали. Грудинин, который обаятелен, поэтому его рейтинг стал подниматься вверх, но его тут же снесли, облив  грязью, потому что никому на выборах не нужен реальный конкурент. В этом «маппет- шоу» я не будут участвовать, потому что я хочу быть политиком, а не проституткой», - подчеркнула Гордон.

Ранее Гордон призвала жителей России в «Конституционно-демократическую Партию России», которую она создает.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.