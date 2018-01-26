Гордон назвала выборы «кукольным театром»

В эфире НСН телеведущая сообщила, что не будет принимать участие в президентской кампании и создает свою партию.

Журналистка Екатерина Гордон в ходе пресс-конференции в НСН в пятницу, 26 января, заявила, что не будет участвовать в том «маппет-шоу», которое устроили из выборов президента».

«Я не буду играть в этот кукольный театр, в котором роли распределены. Собчак, Жириновский - за выслугу лет. Никому не известный Титов, которого вам за месяц впарят и убедят в том, что вы его знали. Грудинин, который обаятелен, поэтому его рейтинг стал подниматься вверх, но его тут же снесли, облив грязью, потому что никому на выборах не нужен реальный конкурент. В этом «маппет- шоу» я не будут участвовать, потому что я хочу быть политиком, а не проституткой», - подчеркнула Гордон.

Ранее Гордон призвала жителей России в «Конституционно-демократическую Партию России», которую она создает.