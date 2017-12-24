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Памфилова рассказала, как иностранцы вмешиваются в российские выборы

24 Декабря 2017 в 15:19
Памфилова рассказала, как иностранцы вмешиваются в российские выборы

ЦИК России сталкивается с разными видами иностранного вмешательства в выборы. Об этом рассказала журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Чаще всего, по ее словам, иностранцы берут какую-то ситуацию и интерпретируют ее совершенно не так, как было на самом деле.

«Потом это начинает тиражироваться, как на снежный ком накручиваться. Создаётся такой, скажем так, мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что вот выборы нечестные, всё там плохо», — цитирует Памфилову НТВ.

Она отметила, что даже наблюдателей от ОБСЕ приходилось предупреждать, «когда их интересовали вещи, очень далёкие от выборов».

Памфилова заверила, что меры, которые принимается сегодня Центризбиркомом, позволят провести президентские выборы в 2018 году «очень достойно», пишет RT.

Ранее спецкор НСН сообщал о нашествии в ЦИК кандидатов-самовыдвиженцев.

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