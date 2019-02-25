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Памела Андерсон попросила российские власти помочь косаткам в Приморье

25 Февраля 2019 в 09:47
Памела Андерсон попросила российские власти помочь косаткам в Приморье
Актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон попросила российские власти помочь косаткам в Приморье, которых содержат в так называемой «китовой тюрьме». Письмо опубликовано на сайте ее фонда.

Ранее актриса просила Россию запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай, пишет Газета.ру.

Напомним, президент России Владимир Путин уже поручил Генпрокуратуре продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих. 

В Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Животные содержатся недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили «китовой тюрьмой».

На прошлой неделе стало известно, что из «китовой тюрьмы» в бухте Средней под Находкой сбежала косатка. Как рассказал в эфире НСН руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» Оганес Таргулян, вероятно, что животное уже погибло.

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