«Пахло горелой проводкой». Шахрин рассказал подробности ЧП в самолете

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал журналистам об инциденте на борту самолета во время перелета из Новосибирска и Екатеринбург. Музыкант подтвердил, что в салоне было очень жарко из-за неполадок в системе кондиционирования.

«Я подносил руку к вентиляции, воздух ее обжигал. Мне показалось, что было градусов 45-50. <…> Потом запахло горелой проводкой. Люди начали возмущаться. Стюардесса сказала, что они все передают командиру экипажа. Я предложил, чтобы он вышел и понюхал сам. Тут пилот соизволил что-то невнятно объяснить, заявил, что все будет хорошо», - заявил Шахрин "5 каналу".

Самолет взлетел с получасовым опозданием, минут через 20 полета из вентиляции повалил ледяной воздух, но все этому были крайне рады, сообщил музыкант.

«А еще через полчаса оттуда снова повалил горячий воздух. И так было весь полет. В самолете явные проблемы с системой климат-контроля. Двум женщинам стало плохо, они ушли в кухню к стюардессам, нюхали нашатырь. Этот перелет стал самым ужасным в моей жизни», - признался лидер «Чайфа».

Шахрин добавил, что лететь на этом самолете было очень страшно, потому что система работала с явными нарушениями. Одна из стюардесс, по его словам, проговорилась, что такое случилось не в первый раз.





Ранее НСН сообщала, что в Сети появилось снятое очевидцами видео , на котором лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин скандалит с бортпроводниками в самолете, требуя установить нормальную температуру воздуха в салоне.