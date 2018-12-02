Шахрин устроил скандал из-за жары в салоне самолета

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин оказался в центре скандала, а точнее сам устроил его во время полета из Новосибирска в Екатеринбург. Видео произошедшего, снято очевидками, было опубликовано в интернете.

Как сообщает портал E1, пассажиров рейса сначала долго держали на летном поле в автобусе с открытыми дверями при температуре -25 градусов в ожидании опаздывающего пассажира. А оказавшись в салоне, люди угодили в «парилку» - из кондиционеров шел горячий воздух.

Бортпроводники пытались заверить пассажиров, что температура нормализуется, как только самолет взлетит. Тогда лидер «Чайфа» Владимир Шахрин возмутился, что люди вынуждены ждать взлета в таких условиях. Он потребовал объяснения от экипажа, долго беседовал со стюардессой, в результате назвал происходящее «бардаком».





Командир воздушного судна обратился к пассажирам примерно спустя 30 минут после инцидента. Он объяснил, что проблемы с жарой в салоне были связаны «включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем».

«Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнем буксировку и запуск двигателей, и температура в салоне будет нормальной», - сказал командир экипажа.

В авиакомпании S7 инцидент пока никак не комментируют.