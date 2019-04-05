Пятница
05 апреля
USD 65.33
EUR 73.42
Горячие новости

Оззи Осборн упал в своем доме и отложил мировое турне

5 Апреля 2019 в 09:43
Оззи Осборн упал в своем доме и отложил мировое турне

Британский рок-музыкант, бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн отложил мировое турне из-за травмы, которую получил при падении в своем доме в Лос-Анджелесе. Как сообщается на его официальной странице в Facebook, концерты перенесены на год, теперь они должны состояться в 2020 году. «Не могу описать словами, как я расстроен, зол и подавлен из-за отмены тура», - написал Осборн и пообещал восстановиться в максимально короткий срок.

Сегодня сообщалось о состоянии другого культового рок-музыканта. Вокалист британской группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана. Из-за этого предстоящий тур по США и Канаде пришлось отменить, другие ближайшие концерты коллектива состоятся не раньше лета. Тем не менее, музыкант отметил свое прекрасное самочувствие и пообещал быстро восстановиться после перенесенной операции. Газета.ру пишет, что Джаггера могут выписать из больницы через неделю.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.