Оззи Осборн упал в своем доме и отложил мировое турне

Британский рок-музыкант, бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн отложил мировое турне из-за травмы, которую получил при падении в своем доме в Лос-Анджелесе. Как сообщается на его официальной странице в Facebook, концерты перенесены на год, теперь они должны состояться в 2020 году. «Не могу описать словами, как я расстроен, зол и подавлен из-за отмены тура», - написал Осборн и пообещал восстановиться в максимально короткий срок.

Сегодня сообщалось о состоянии другого культового рок-музыканта. Вокалист британской группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана. Из-за этого предстоящий тур по США и Канаде пришлось отменить, другие ближайшие концерты коллектива состоятся не раньше лета. Тем не менее, музыкант отметил свое прекрасное самочувствие и пообещал быстро восстановиться после перенесенной операции. Газета.ру пишет, что Джаггера могут выписать из больницы через неделю.