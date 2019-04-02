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Отставки силовиков начались в Челябинской области

2 Апреля 2019 в 18:39
Отставки силовиков начались в Челябинской области

В силовых структурах Челябинской области начались увольнения, сообщает Ura.ru.

Начальник управления ФСБ по региону Юрий Никитин может стать первым, но не единственным главой правоохранительного ведомства, подавшим в отставку. Источники издания прогнозируют смену руководителей в трех из четырех крупнейших силовых структур области. Отставки ожидаются и в ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее НСН рассказала, как несколько чиновников администрации Белгорода были отправлены в отставку новым мэром за прокол на церемонии инаугурации. Дело в том, что музыкальное сопровождение мероприятию придало вселенский масштаб. Новый градоначальник вышел для принесения присяги под саундтрек из киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Организацией церемонии вступления Юрия Галдуна в должность занималась именно начальница управления культуры горадминистрации Людмила Грекова. Она пыталась оправдаться тем, что мелодию постарались подобрать современную, но не проверили, кто ее автор и где она звучала.

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