Отдел полиции в Бурятии проверят после стриптиза на корпоративе

Скриншот с видео.

МВД в Бурятии начало проверку в связи с приглашением на корпоратив накануне 23 февраля в один из отделов полиции стриптизерш. Кадры, снятые во время их выступления, появилось в Сети.

На видео запечатлен момент, когда одна из девушек танцует стриптиз перед сотрудниками полиции.

В связи с инцидентом начата служебная проверка, заявили в ГУ МВД республики.

«По ее итогам лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», -сообщили в полиции.

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