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Отдел полиции в Бурятии проверят после стриптиза на корпоративе

23 Февраля 2019 в 14:43
Отдел полиции в Бурятии проверят после стриптиза на корпоративе
Скриншот с видео.

МВД в Бурятии начало проверку в связи с приглашением на корпоратив накануне 23 февраля в один из отделов полиции стриптизерш. Кадры, снятые во время их выступления, появилось в Сети.

На видео запечатлен момент, когда одна из девушек танцует стриптиз перед сотрудниками полиции.

В связи с инцидентом начата служебная проверка, заявили в ГУ МВД республики.

«По ее итогам лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», -сообщили в полиции.

Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в беседе с НСН объяснил, почему секс в качестве подарка понравится не каждому мужчине.

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