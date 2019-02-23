Отдел полиции в Бурятии проверят после стриптиза на корпоративе

МВД в Бурятии начало проверку в связи с приглашением на корпоратив накануне 23 февраля в один из отделов полиции стриптизерш. Кадры, снятые во время их выступления, появилось в Сети.
На видео запечатлен момент, когда одна из девушек танцует стриптиз перед сотрудниками полиции.
В связи с инцидентом начата служебная проверка, заявили в ГУ МВД республики.
«По ее итогам лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», -сообщили в полиции.
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