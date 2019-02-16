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От Башарова решила уйти жена

16 Февраля 2019 в 17:05
От Башарова решила уйти жена

О возможном разводе с актером Маратом Башаровым заявила его супруга Елизавета. Она написала об этом в Instagram.

Жена актера написала, что к сложному решению шла долго.

«Есть вещи, о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование», - призналась Башарова.

Она написала, что верила в возможные изменения мужа и его способность ради семьи «покончить с недугом».

«Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека», – сообщила Елизавета Башарова.

Супруга актера отметила, что «уже нет смысла скрывать» происходящее, но пообещала остаться в хороших отношениях с Башаровым ради сына.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН дала Собчак и Виторгану советы по воссоединению.

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