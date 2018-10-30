Осужденный в Германии медбрат признался в убийстве 100 больных

В Германии бывший медбрат Нильс Хёгель, в настоящее время отбывающий пожизненное тюремное заключение, заявил о своей причастности к убийству не менее 100 пациентов. Он совершал свои злодеяния в городах Дельменхорст и Ольденбург с 2003 по 2005 год. Медработник вводил пациентам клиник смертельную дозу лекарств.

До этого Хёгель обвинялся в умышленном умерщвлении 84 человек и отбывал наказание за смерть шести пациентов, сообщает RT.

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