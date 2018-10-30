Останки 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing в Индонезии

Во время проведения работ на месте крушения пассажирского Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, были обнаружены останки 10 человек. Они будут отправлены в лабораторию для проведения анализа ДНК. Channel News Asia со ссылкой на замначальника нацполиции Ари Доно Сукманто сообщает, что в том числе обнаружены останки ребенка. Кроме того на месте крушения обнаружены личные вещи пассажиров, сообщает РБК.

Напомним, самолет Boeing 737 рано утром по местному времени вылетел из Джакарты. Спустя 13 минут после взлета пилоты запросили возвращение в аэропорт вылета, после чего лайнер пропал с радаров. На борту воздушного судна находились 189 человек. Представитель национального агентства по преодолению ЧС Индонезии сообщил об отсутствии выживших при крушении.