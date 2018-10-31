ОСК: Ничего страшного с «Адмиралом Кузнецовым» не произошло

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» во время ЧП в Мурманске пострадал незначительно.

«Ничего такого страшного нет, думаю, что справимся своими силами», — цитирует Рахманова ТАСС.

Глава ОСК также сообщил, что пока не проведена финансовая оценка нанесенного судну ущерба. Он отметил, что в среду водолазы исследуют забортную часть «Адмирала Кузнецова».

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в Мурманске. Крупнейший в РФ плавдок затонул во время выхода из него авианосца «Адмирал Кузнецов». На судно обрушился кран. В результате ЧП пострадали 4 человека, объявлен пропавшим без вести. Тогда Рахманов сообщил, что у авианосца "дырка 4 на 5 метров", пишет «Газета.ру».

Ранее вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире НСН назвал «дурацкими слухами» информацию о пробоине в «Адмирале Кузнецове».