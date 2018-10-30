В «Роснефти» назвали некорректными угрозы ОСК подать иск к компании

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил НСН, что заявление ОСК выглядит не правильно на фоне распространившихся уже слухов.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена подать иск к «Роснефти» для возмещения ущерба, нанесенного авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», из-за затопления плавучего дока ПД-50. Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов. «Роснефть» владеет 82-м судоремонтным заводом, которому принадлежит утонувший плавдок.

В эфире НСН пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев призвал не раздувать историю и подождать результатов экспертизы межведомственной комиссии.

«Они могут подать иск. Но, на наш взгляд, не совсем правильно и корректно делать какие-то заявления до момента, пока межведомственная комиссия не установит причину происшествия. Давайте подождём. Потому что огромное количество каких-то дурацких слухов. Например, про какую-то пробоину четыре на пять метров. Это технологическое отверстие, которое было сделано в процессе ремонта, а не пробоина. Ну, просто начинается. Остановитесь уже», — возмутился Леонтьев.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что башенный кран, упавший на авианосец «Адмирал Кузнецов» с плавдока, оставил в нем дыру размером четыре на пять метров, пишут РИА Новости.

Напомним, затопление плавдока произошло в ночь на вторник. Предполагается, что произошел скачок напряжения, в результате отключились насосы, а балластные цистерны оказались заполнены водой. В результате ЧП два человека находятся в реанимации, двоих пострадавших уже отпустили из больницы. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести.