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Орнитологи призвали москвичей помогать опьяневшим свиристелям

7 Декабря 2018 в 18:27
Орнитологи призвали москвичей помогать опьяневшим свиристелям
ФОТО: ТАСС

Москвичи в социальных сетях стали активно обсуждать не совсем адекватное поведение пернатых жителей столицы. В частности, свиристели могут лежать на снегу и не подавать признаков жизни. Как отмечает агентство «Москва», ссылаясь на руководителя проекта «Орнитарий» в «Сокольниках» Вадима Мишина, птицы попросту пьяны.

Специалисты отмечают, что такое поведение объясняется тем, что из-за перепада температуры в столицы ягоды рябины, которыми питаются птицы, забродили прямо на ветках дерева. Из-за того, что организм птиц не в состоянии усваивать алкоголь, многие пернатые ведут себя неадекватно: падают или устраивают перепалки с сородичами.

Орнитологи рекомендовали показывать обнаруженных опьяневших птиц ветеринарам или приютить у себя дома на несколько часов, чтобы они «протрезвели» и не замерли.

Напомним, в июле Мосприрода предупредила жителей столицы о так называемом «стрижепаде». Это явление возникло из-за увеличения популяции чёрных стрижей в столице — молодые птицы и птенцы часто выпадают из гнёзд. О том, что делать в том случае, если обнаружил упавшего стриж, в эфире НСН рассказал руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин.

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