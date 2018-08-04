Организаторы «НАШЕСТВИЯ-2018»: Мы учли все пожелания гостей

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция организаторов фестиваля.

Опыт проведения фестиваля «НАШЕСТВИЯ» позволил в этом году учесть все условия для комфортного пребывания гостей. Об этом заявила генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева на организаторской пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля.

«Мы каждый год работали над ошибками. В этом году практически полностью поменялся состав организаторов и подрядчиков. Качество выполняемых работ гораздо лучше стало. Фестиваль по многим направлениям стал лучше», - отметила Евгения Киселева, отвечая на вопрос об организации парковок на «НАШЕСТВИИ-2018».

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит с 3 по 5 августа в Большом Завидове. Более 150 музыкантов выступают для гостей на трех сценах – «НАШЕ 2.0», Главной сцене и сцене «Высоцкий». В этом году фестиваль проводится уже в 19-й раз.