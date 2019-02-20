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Орешкин пообещал выполнить поручение Путина по ипотеке в ближайшее время

20 Февраля 2019 в 16:13
Орешкин пообещал выполнить поручение Путина по ипотеке в ближайшее время

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что видит условия снижения ставок по ипотеке. Он отметил, что «инфляционная картина» улучшается и если позитивная динамика в ближайшие месяцы сохранится, то ипотечные ставки могут уменьшиться.

Орешкин пояснил, что в настоящее время заметно замедление номинального темпа роста заработных плат. На этом фоне ожидается снижение инфляционного давления, за которым может последовать и снижение ставок по ипотеке.

Министр заявил в интервью RT, что поручение президента России Владимира Путина получится выполнить в ближайшее время.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер сообщил, что ставки по ипотеке должны быть снижены до 8%.  

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что озвученные президентом меры не спасут население России. Виновато в этом правительство.

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