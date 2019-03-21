Оренбургский губернатор попросил об отставке

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в четверг, 21 марта, губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку.

Ряд отставок произошел также накануне. Сменился глава Челябинской области Борис Дубровский, его кресло занял Алексей Текслер, ранее работавший первым замруководителем федерального министерства энергетики.

Вместо губернатора Алтая Александра Бердникова руководить регионом будет член совета директоров ГЛОНАСС, замруководителя секретариата вице-премьера РФ Максима Акимова Олег Хорохордин. А в Калмыкии на место Алексея Орлова назначен чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН заявил, что новому главе Республики Алтай Олегу Хорохордину будет очень непросто в тамошних условиях.