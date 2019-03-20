Встречать Хорохордина на Алтае будут «по бороде»

Олег Хорохордин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Политолог рассказал в эфире НСН о трудностях, с которыми может столкнуться новый алтайский глава.

Новому главе Республики Алтай Олегу Хорохордину будет очень непросто в тамошних условиях. Об этом НСН рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Как человек, связанный с федеральным центром, какие-то проблемы он будет решать значительно проще. Потому что Алтай – это глубоко дотационный регион, и имея возможность решать вопросы в правительстве, там можно многое решить. Но с другой стороны, из Москвы в Горно-Алтайск – это непростая задача. Потому что все по-другому, живут люди по-другому. В силу другого уровня жизни даже бизнес-структуры работают по-другому. Это как горожанина перевести на работу в деревню. Трудностей возникает много. Вроде ничего такого криминального не происходит, а работать непросто», - поясняет политолог.

Дело усугубляется еще и тем, что Хорохордин не просто «варяг», но гораздо моложе своего предшественника. Александру Бердникову – 65, Хорохордину – 46.

«Он не просто варяг, но еще и человек определенной возрастной группы, что, скажем так, не упрощает ему жизнь. Местные элиты привыкли «по бородам» считать: там люди, в общем-то, традиционных взглядов. А тут с бородой пока еще рано. И будет непросто. Его связи в Москве это компенсируют. Потому что местным элитам деньги тоже нужны. Если новый губернатор будет находить средства, они, думаю, с ним помирятся», - заключил эксперт.

20 марта Александр Бердников, руководивший Республикой Алтай с 2006 года, подал в отставку. Ио главы региона был назначен Олег Хорохордин, ранее руководивший некоммерческим партнерством «ГЛОНАСС». Хорохордин был участником второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Ранее в отставку ушли губернаторы Челябинской и Мурманской областей Борис Дубровский и Марина Ковтун, а также глава Калмыкии Алексей Орлов.