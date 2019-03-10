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Опубликовано видео испытаний «галюциногенного» российского оружия

10 Марта 2019 в 17:06
Опубликовано видео испытаний «галюциногенного» российского оружия

Видео испытаний станции визуально-оптических помех «Филин», которая установлена на российском фрегате «Адмирал Горшков», вышедшем в Атлантику, разместил телеканал «Звезда».


Из материала следует, что «Филин» способен нейтрализовать системы наведения противотанковых управляемых ракет, прицелы и дальномеры противника, а также приборы ночного видения. Система действует в радиусе до пяти километров.

В режиме работы «Филин» выводит из строя не только аппаратуру, но и дезорентирует людей. Установка временно ослепляет противника и может спровоцировать появление галлюцинаций. Спустя время способность видеть восстанавливается.

По данным телеканала, станцией оборудованы уже несколько российских кораблей.

Об особенностях вооружения российского корабля подробно написала газета The Times. Издание обеспокоено тем, что «Адмирал Горшков», якобы, провёл противодиверсионные учения вблизи шотландского города Лоссимут.

Ранее российские военные эксперты рассказали НСН о возможных целях применения «Филина» в ВМФ РФ.

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